Иманбеку предложили написать гимн для казахстанского футбольного клуба

Иманбек Зейкенов. Фото: instagram.com/imanbekmusic

Директор футбольного клуба "Аксу" Алихан Лесов предложил известному казахстанскому диджею Imanbek написать гимн для команды.

Лесов стал гостем YouTube-проекта BorodAbata. Он рассказал об успехах и планах клуба.

В ходе интервью ведущий вспомнил о всемирно известном уроженце города Аксу – Иманбеке Зейкенове (Imanbek). Директор ФК "Аксу" предложил диджею стать бренд-амбассадором футбольного клуба и написать для него гимн.

"Пользуясь случаем, я хочу обратиться через вашу передачу к Иманбеку. Иманбек, брат, мы тебя ждем. Всегда будем рады, если поддержишь наш клуб. Вперед, Аксу!" - обратился к музыканту Лесов.

К призыву присоединился и ведущий Ербол Каиров.

В марте 2021 года уроженец Аксу Иманбек Зейкенов стал первым обладателем премии "Грэмми" среди казахстанцев. Статуэтку он получил за ремикс композиции "Roses" исполнителя SAINt JHN. После музыкант записал треки с зарубежными звездами.

Не так давно казахстанец получил премию Spotify за миллиард прослушиваний своего ремикса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1960155-imanbeku-predlozhili-napisat-gimn-dlya-kazahstanskogo-futbolnogo-kluba/