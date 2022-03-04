"Что-то космическое и запредельное": новый клип Алишера Каримова впечатлил поклонников

Алишер Каримов. Фото: instagram.com/alisher_k

Казахстанский певец Алишер Каримов сообщил о премьере нового клипа. Благодарные фанаты рассыпались в комплиментах, отметив, что их кумир - большой трудоголик, передает NUR.KZ.

Недавно Алишер Каримов представил премьеру своего клипа, снятого в Стамбуле. А сегодня снова порадовал своих поклонников. На YouTube-канале певца вышел новый клип на песню "Я не знаю".

"Жду максимальной поддержки от вас, мои дорогие", - написал он.

Подписчики в Instagram высоко оценили музыкальную новинку.

"Вот это голос!", "Тема", "Трудоголик, вперед!", "Пусть твои крылья не устают парить", "Классная песня", "Поздравляю вас, песня топ", "Браво, Алишер", "Люблю Алишера Каримова, классный певец и красавчик", - отметили они.

Немало отзывов оставили комментаторы и в YouTube.

"Это что-то космическое и запредельное. Спасибо за то, что вы делаете со мной, с моей душой", "Что бы ни случилось, пойте, дорогие. Спасибо, Алишер, что даришь нам хорошее настроение", "Отличная песня, но от клипа ожидали большего. Вы великолепны, вас бы в кино снимать еще", "О, клип мне понравился! Волшебная, красивая картинка, словно кадр из фильма", - написали меломаны.

Отметим, что недавно певец побывал в Актау, где выступил с сольным концертом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1959301-chto-to-kosmicheskoe-i-zapredelnoe-novyy-klip-alishera-karimova-vpechatlil-poklonnikov/