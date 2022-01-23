Джонни Депп вернется на большие экраны впервые после скандала с Эмбер Херд

Джонни Депп. Фото: John Phillips/Getty Images for BFI

Звезда Голливуда Джонни Депп получил роль в историческом фильме французской актрисы и кинорежиссера Майвенн - Депп сыграет Людовика XV.

О первой за последние несколько лет роли секс-символа Голливуда сообщает журнал Variety.

По данным издания, съемки картины начнутся уже летом. Предполагается, что снимать фильм будут во Франции, в окрестностях Парижа в Версальском дворце.

Сообщается, что Майвенн, которая является режиссером фильма, сыграет и одну из ролей - роль графини Жанны Дюбарри, последней фаворитки Людовика XV.

Отметим, последний фильм Деппа "Великий" вышел на экраны в 2020 году. После громкого скандала с экс-супругой Эмбер Херд Депп был вынужден отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в кинофраншизе "Фантастические твари" по вселенной Гарри Поттера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1952522-dzhonni-depp-vernetsya-na-bolshie-ekrany-vpervye-posle-skandala-s-ember-herd/