Иманбек объявлен музыкантом года по версии MTV Russia

Иманбек. Фото: instagram.com/imanbekmusic

MTV Russia назвала имена артистов, удостоенных звания "Музыкант года". В их число попал и казахстанский саунд-продюсер Иманбек Зейкенов, передает NUR.KZ.

Список музыкантов года MTV Russia опубликовала на своей странице в Instagram. Среди них назван и Иманбек, первый обладатель престижной премии "Грэмми" в Казахстане.

В первую десятку артистов вместе с Зейкеновым также попали Мари Краймбери, Слава Марлоу, Муся Тотибадзе, Jony, Imanbek, Мот, Zivert, Ваня Дмитриенко, Mary Gu и Анет Сай.

Во второй десятке оказались Dead blonde, Глеб Костромин, Хаски, Escape, Andro, Тося Чайкина, Markul, The Hatters, Pharaon и Оксимирон.

"Весь год на репите! Награда «Музыкант года» выделяет успехи талантливых исполнителей, кто сделал значимый вклад в индустрию. Это яркие, по-своему уникальные артисты - представители разных жанров, которых объединяет высокое качество музыки, самобытность, признание аудитории и профессиональная исполнительская культура", - говорится в сообщении телеканала

Напомним, ранее мы писали о карьерных достижениях Иманбека и других казахстанских звезд в этом году. К примеру, он вошел в рейтинг Forbes "30 до 30". А минувшей осенью Зейкенов выиграл премию от GQ Russia в номинации "Открытие года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1948648-imanbek-obyavlen-muzykantom-goda-po-versii-mtv-russia/