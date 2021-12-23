Казахстанские артисты выступили в "Вечернем Урганте" со своим новым хитом (видео)

M'Dee и Zoloto. Кадр видео: Youtube/Вечерний Ургант

Казахстанские артисты Мади Токтаров и Владимир Золотухин, известные под псевдонимами M'Dee и Zoloto соответственно, выступили на шоу "Вечерний Ургант", передает NUR.KZ.

Токтаров и Золотухин спели свой трек во время музыкального номера. Их выступление опубликовано на Youtube-канале "Вечерний Ургант".

"Мы перейдем к нашему музыкальному номеру. У артиста лейбла Скриптонита Musica36, которого, конечно, вы все знаете как M'Dee, он же Мади Токтаров, на днях вышла совместная песня с группой A'Studio под названием "Мосты", а также мини-альбом "Гороскоп FM". Презентация пластинки 27 марта 2022 года в московском клубе "Урбан". На ней совместный трек с еще одним артистом из Казахстана по имени Zoloto. Песня прозвучит на сольном концерте Zoloto в это воскресенье, 26 декабря, в московском "ГлавClub" и прямо сейчас у нас в программе. Встречайте M'Dee и Zoloto", - представил казахстанцев Ургант.

Дуэт исполнил трек "Белый флаг", ставший частью мини-альбома M'Dee "Гороскоп FM". Песня была выпущена в конце ноября этого года.

Ранее M'Dee и Zoloto уже выступали в "Вечернем Урганте", но по отдельности. Это было в 2019 и 2020 годах.

Ранее Jah Khalib рассказал Урганту, почему казахстанские музыканты столь популярны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1948158-kazahstanskie-artisty-vystupili-v-vechernem-urgante-so-svoim-novym-hitom-video/