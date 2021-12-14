Димаш Кудайберген трогательно спел дуэтом с известным певцом на китайском фестивале (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Певец Димаш Кудайберген выступил на закрытии 8-го международного кинофестиваля "Шелковый путь" в китайском городе Фучжоу. Артист исполнил песню Игоря Крутого "Я скучаю по тебе", а также спел дуэтом с известным певцом Чаном Шилеем, передает NUR.KZ.

Видео своего проникновенного выступления с песней авторства Игоря Крутого Димаш поделился в Instagram.

"Мое выступление на международном кинофестивале "Шелковый путь" на канале CCTV с песней "Я скучаю по тебе", - пояснил казахстанец.

Его дуэт с Чаном Шилеем, с которым он познакомился всего за несколько часов до концерта вызвал восторг у поклонников.

"Этого талантливого человека я впервые в жизни увидел за пару часов до нашего совместного выступления. До этого мы не были знакомы, но знали друг друга заочно. За пару дней до выступления мы обсуждали наш дуэт по телефону, и я убедился в том, что Chang Shilei не только потрясающий композитор, который писал музыку для таких мировых проектов, как открытие и закрытие олимпиады в Пекине 2008 году, но и талантливый певец. Приятно было познакомиться брат, желаю удачи в творчестве!" - написал Кудайберген.

Димаш также прошелся по красной дорожке, тепло попривествовал своих фанатов и оставил автограф на специальной большой доске.

Напомним, ранее Димаша Кудайбергена наградили за заслуги в области культуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1946821-dimash-kudaybergen-trogatelno-spel-duetom-s-izvestnym-pevtsom-na-kitayskom-festivale-video/