Димаш Кудайберген восхитил зрителей своим выступлением на китайском шоу (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген стал участником шоу Shine! Super Brothers. Он исполнил песню Stranger. Зрители оценили выступление артиста.

Видео с выступлением Димаша опубликовали на официальном YоuTube-канале SMG Shanghai TV накануне. Зрители в зале пришли в восторг от номера, который показал казахстанец. Они аплодировали и кричали во время выступления Кудайбергена.

В комментариях под роликом Димаша осыпали комплиментами и пользователи Сети.

"Мощное выступление! Непревзойденный Димаш. Браво!", "Димаш опять поразил умением импровизировать! Очень красиво! Вокальные возможности Димаша безграничны", " Благодаря Димашу я открыла для себя прекрасный народ Казахстана", - написали пользователи.

Казахстанский певец исполнил песню Stranger, которую написал для него Игорь Крутой. Премьера этой песни состоялась на "Новой волне -2021".

Как пишет Sputnik Казахстан, в шоу Shine! Super Brothers музыканты делятся своими успехами в творчестве, а также выступают на сцене - участники не соревнуются между собой. Димаш стал единственным представителем Казахстана в данном проекте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1944281-dimash-kudaybergen-voshitil-zriteley-svoim-vystupleniem-na-kitayskom-shou-video/