Димаш Кудайберген выступит на Токийском фестивале джаза с песней на японском языке

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный отечественный исполнитель Димаш Кудайберген выступит на Токийском фестивале джаза, где споет песню на японском языке. Как отмечает продюсер Хироюки Яманака, японцы впечатлены вокальными данными казахстанского певца и уровнем развития музыкальной культуры в нашей стране.

Юбилейный фестиваль японского джаза состоится 28 ноября. В честь празднования его 20-летия зрителей ждет встреча с талантливыми музыкантами, которые участвовали в Токийском фестивале джаза в прошлые годы. На мероприятии выступит и Димаш Кудайберген, сообщает DimashNews.

Известный продюсер, представитель одной из крупнейших мировых телекомпаний NHK Хироюки Яманака отмечает, что появления на сцене казахстанского исполнителя с нетерпением ждут его японские поклонники.

"Участие Димаша в прошлогоднем Токийском фестивале джаза стало сенсацией во всем мире. Кроме того, его популярность очень возросла в нашей стране.

Многие японцы были впечатлены вокальными навыками Димаша, а также высоким уровнем музыкальной культуры Казахстана.

Димаш выступал 24 мая, и нас тогда посетила мысль, что это судьба – что артист выступает у нас в свой день рождения", - отметил он.

Отметим, что на сцене Токийского фестиваля джаза в разные годы выступили всемирно известные музыканты, такие как Чик Кориа, Маркус Миллер, Пат Метени, Чака Хан и многие другие.

С самых его истоков фестиваль курировал известный музыкант Харби Хэнкок, оказавший огромное влияние не только на джаз, но и на многие другие жанры музыки.

Во время прямой трансляции 28 ноября Харби Хэнкок покажет свое эксклюзивное выступление из Лос-Анджелеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1942935-dimash-kudaybergen-vystupit-na-tokiyskom-festivale-dzhaza-s-pesney-na-yaponskom-yazyke/