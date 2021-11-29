Первый канал рассказал, что будет с шоу "Голос" после смерти Градского

Александр Градский. Кадр из видео: YouTube/Новости на Первом канале

Представители Первого канала рассказали, как продолжится шоу "Голос" после смерти Градского, гласит пост ВКонтакте.

"Первый канал скорбит об уходе Александра Градского - нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника "Голоса". Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас", - гласит сообщение.

Организаторы шоу вспоминают, что когда Градскому во время съемок предлагали ограничить нагрузку и отдохнуть, он не соглашался и продолжал работать. Поэтому выпуски "Голоса" с его участием еще предстоит выпустить в эфир.

"Мы считаем своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче", - говорится в сообщении.

Решение о форме проведения организаторы сообщат в ближайшее время.

Певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Его госпитализировали 26 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1944335-pervyy-kanal-rasskazal-chto-budet-s-shou-golos-posle-smerti-gradskogo/