Димаш Кудайберген номинирован на российскую музыкальную премию "Виктория-2021"

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген номинирован на премию "Виктория". Артист заявлен в категории "Певец года". В шорт-лист национальной российской премии в этом году вошли лучшие претенденты по 13 номинациям.

В 2019 году Димаш Кудайберген победил сразу в двух номинациях музыкальной премии "Виктория". Он стал лучшим в категории "Открытие года" и "Вокалист года в классической музыке" с композицией "Олимпико".

В 2020 году Димаш вышел в финал национальной музыкальной премии России.

В объявленном шорт-листе премии в этом году Димаш Кудайберген заявлен в категории "Певец года" с песней Игоря Крутого и Игоря Николаева "Я скучаю по тебе", передает DimashNews.

"С каждым годом нашей премии все больше доверяет и профессиональное сообщество, и массовый слушатель. Свидетельство этому - рекордное количество заявок и голосов членов жюри.

Премия "Виктория" открывает путь к успеху многим музыкантам, и сегодня, учитывая, что сделала с музыкальным рынком индустрия, артистам, композиторам, поэтам и продюсерам особенно нужна поддержка", - считает президент премии "Виктория" Юрий Костин.

Отметим, что в этом году на соискании премии было подано свыше 700 заявок. В категории "Певец года" заявлены также Дима Билан, Леонид Агутин, Филипп Киркоров и другие.

Ранее мы писали, что еще одна песня Димаша попала в чарт горячих трендов Billboard.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1943916-dimash-kudaybergen-nominirovan-na-rossiyskuyu-muzykalnuyu-premiyu-viktoriya-2021/