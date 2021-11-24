"Что скажет Сулейман?": звезду "Великолепного века" сняли в Москве со знойным красавцем

Мерьем Узерли Алим Хоконов. Кадр из видео: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая роль супруги султана Сулеймана в популярном сериале "Великолепный век", находится в Москве. Актриса отметила, что приехала по работе, передает NUR.KZ.

В апреле этого года Мерьем Узерли появилась на красной дорожке Московского кинофестиваля. Сейчас актриса вновь в России. В ее сторис и ленте Instagram можно увидеть московские локации.

Узерли опубликовала кадры рабочего процесса. Партнером по фотосессии Мерьем стал начинающий актер и топ-модель Алим Хоконов.

"Москва - моя любовь", - отметила она, добавив хештег "работа".

Подписчики осыпали ее комплиментами. Они отметили, что их любимица выглядит также превосходно, как и в сериале "Великолепный век", где сыграла роль Хюррем султан.

"Лучшая!!! Настоящая Александра!", "Что скажет Сулейман?", "Сулик нервно курит в сторонке", "Хюррем приехала к нам за своим султаном", "Сулеймана сюда", "Эту улыбку и смех узнаешь из миллиона других", "Где туфельки потеряла?", "Мерьем, как очередная золушка", "Добро пожаловать в Москву",

"И мы тебя обожаем", " Алим - красавчик, столько красоток по обнимал", "Надеюсь, тебе понравится в России", "Вау, это же Алим Хоконов", - отметили подписчики в своих восторженные отзывах.

Мы писали ранее, что Мерьем Узерли стала мамой во второй раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1943700-chto-skazhet-suleyman-zvezdu-velikolepnogo-veka-merem-uzerli-snyali-v-moskve-so-znoynym-krasavtsem/