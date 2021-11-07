Сразу двое участников представят Казахстан на "Детском Евровидении"

Бекнур Жанибекулы и Алинур Хамзин. Фото: t.me/aqparatqogam

В этом году Казахстан на "Детском Евровидении" представят сразу двое участников – Бекнур Жанибекулы и Алинур Хамзин, сообщает МИОР РК в своем официальном Telegram-канале.

"Победителями национального отбора на песенный конкурс Junior Eurovision-2021 впервые стали два участника – Бекнур Жанибекулы и Алинур Хамзин, оба набравшие по 30,5 процента. Теперь они представят Казахстан 19 декабря на престижном международном конкурсе в Париже с песней "Ертегі әлемі", – говорится в сообщении министерства индустрии и общественного развития.

Победителей Национального отбора определили по итогам оценок жюри и результатам SMS-голосования телезрителей. А результаты голосования озвучили в прямом эфире на ТК "Хабар".

Всего за право представлять Казахстан боролись 10 претендентов. Все они выступили с авторскими песнями, написанными специально для них известными казахстанскими композиторами.

Международный песенный конкурс Junior Eurovision Song Contest пройдет 19 декабря 2021 года на сцене музыкального комплекса "La Seine Musicale" в Париже.

Напомним, в прошлом году Казахстан на "Детском Евровидении" представляла 12-летняя Каракат Башанова, в итоге занявшая второе место в конкурсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1940922-srazu-dvoe-uchastnikov-predstavyat-kazahstan-na-detskom-evrovidenii/