Президент Финляндии прилетит в Казахстан

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 28-29 октября Астану с официальным визитом посетит президент Финляндии Александр Стубб, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации пресс-службы президента Казахстана, в рамках визита главы Финляндии Александра Стубба запланированы переговоры глав государств, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы глобальной и региональной повестки.

Напомним, в сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в США уже встречался с президентом Финляндии Александром Стуббом. Тогда они обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.

А в мае прошлого года главы государств провели телефонный разговор.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.