Президент Финляндии прилетит в Казахстан
Опубликовано:
По приглашению Касым-Жомарта Токаева 28-29 октября Астану с официальным визитом посетит президент Финляндии Александр Стубб, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По информации пресс-службы президента Казахстана, в рамках визита главы Финляндии Александра Стубба запланированы переговоры глав государств, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы глобальной и региональной повестки.
Напомним, в сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в США уже встречался с президентом Финляндии Александром Стуббом. Тогда они обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.
А в мае прошлого года главы государств провели телефонный разговор.
