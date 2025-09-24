Токаев встретился с лидерами Бельгии и Финляндии: ему передали пожелания от короля Филиппа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в США встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом, а также премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александр Стубб обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.

Глава нашего государства подчеркнул, что плодотворный политический диалог на высшем уровне играет важную роль в обеспечении положительных результатов в двусторонних отношениях.

"В данном контексте Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что предстоящий визит финского лидера в Казахстан будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия двух стран.

Особое внимание в ходе беседы было уделено обсуждению текущей геополитической ситуации в мире", - сказано в сообщении.

Кроме того, глава государства провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение развитию долгосрочного сотрудничества с Бельгией - одним из важных партнеров в Европейском Союзе.

"Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Брюссель входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли приблизился к полумиллиарду долларов.

В ходе беседы был отмечен имеющийся потенциал для дальнейшего наращивания экономических отношений, особенно в сферах критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, искусственного интеллекта, финансов, туризма и образования", - рассказали в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев и Барт де Вевер. Фото: Акорда

Сообщается, что Барт де Вевер выразил благодарность за предоставленную возможность обсудить двустороннюю повестку и передал президенту Казахстана наилучшие пожелания короля Филиппа.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в США провел встречу с президентом Франции Эмманулем Макроном.

Напомним, накануне президент страны Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также был опубликован полный текст выступления Токаева на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

