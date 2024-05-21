Токаев побеседовал с президентом Финляндии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба президента РК в Telegram, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств "обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки".

"Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем поступательном развитии всего спектра казахско-финских отношений с акцентом на наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках многосторонних организаций. Глава государства пожелал успехов финскому председательству в ОБСЕ в 2025 году, подтвердив готовность Казахстана к продолжению конструктивного сотрудничества", – говорится в сообщении Акорды.

Должность президента Финляндии Стубб занял в феврале этого года. Президент Казахстана тогда поздравлял его с этим событием.

Согласно информации на сайте посольства Казахстана в Финляндии, дипломатические отношения между РК и Финляндской Республикой были установлены 13 мая 1992 года.

В марте 2012 года учреждено посольство Казахстана в Финляндии.

С мая 2019 года послом РК в Финляндии является Жанна Сартбаева.