"Впервые избрали женщину": Токаев поздравил премьер-министра Японии Санаэ Такаичи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в пресс-службе президента, Касым-Жомарт Токаев поздравил Санаэ Такаичи с избранием на пост премьер-министра Японии и пожелал ей успехов в реализации инициатив на благо страны.

Президент также выразил готовность приложить совместные усилия в целях дальнейшего укрепления казахско-японских отношений и вывода стратегического партнерства двух стран на новый уровень.

Напомним, впервые в истории Японии пост премьер-министра страны заняла женщина. Данное историческое достижение покорилось Санаэ Такаити после голосования парламента.

Также сообщалось, что сегодня правительство Японии во главе с Сигэру Исибой в полном составе ушло в отставку перед выборами нового премьер-министра.

