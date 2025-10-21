Токаеву и Алиеву презентовали проект "Развитие Среднего коридора"

Сегодня президентам Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву презентовали проект "Развитие Среднего коридора", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главы государств были проинформированы о проводимой системной работе казахстанских и азербайджанских специалистов по развитию Среднего коридора.

Советник Президента Казахстана Асел Жанасова представила план развития ключевого транспортно-логистического маршрута, соединяющего Китай и страны Центральной Азии с государствами Европы.

Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву было доложено, что основным драйвером роста Среднего коридора выступают увеличивающиеся объемы перевозок из Китая в Азербайджан. В текущее время транзит грузов от границы с Китаем до портов Грузии составляет 15-18 дней. Согласно прогнозам, к 2030 году грузопотоки по этому направлению могут утроиться.

В ходе мероприятия главы государств были ознакомлены с конкретными мерами и инициативами, направленными на повышение эффективности и конкурентоспособности Среднего коридора, а также укрепление его транзитной роли в Евразийском регионе.

Отметим, ранее состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Также лидеры стран провели переговоры.

Накануне Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

