Что даст Казахстану переход на однопалатный парламент, рассказал Токаев

Касым-Жомарт Токаев заявил, что парламентская реформа - это вопрос, напрямую затрагивающий судьбу страны и народа Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выступил на первом заседание Рабочей группы по парламентской реформе.

"Как известно, на прошлой неделе я подписал указ о создании этой специальной Рабочей группы. Парламентская реформа - это исключительно важная и ответственная задача, стоящая перед нашей страной. В своем послании я четко обозначил, что данный вопрос требует всестороннего обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде, а также в парламенте", - отметил президент.

Он сообщил, что на первом заседании присутствуют представители парламента, администрации президента, правительства и политических партий, юристы, ученые, общественные деятели, известные в стране граждане, специалисты в различных областях.

"Хочу вновь подчеркнуть: парламентская реформа - это вопрос, напрямую затрагивающий судьбу страны и нашего народа. Уверен, что каждый член Рабочей группы, глубоко осознавая возложенную на него историческую миссию, приложит все усилия для активной работы", - сказал глава государства.

Также президент высказался о масштабных преобразованиях в различных сферах.

"Объединив усилия, мы проводим политические и социально-экономические реформы. Эти преобразования получат свое продолжение. Мы не можем останавливаться на достигнутом.

Важно продолжать стратегию кардинальной модернизации нашего государства, руководствуясь концепцией "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Таким образом, президентская система правления сохранит свою актуальность в нашей стране.

В целом, переход к однопалатному парламенту полностью соответствует международным тенденциям. Подобную парламентскую систему приняли две трети стран мира. Сейчас необходимо выработать общие установки, разумные и взвешенные предложения. Поэтому нам предстоит самым тщательным образом изучить и детально рассмотреть все точки зрения и идеи", - добавил Токаев.

Также он сказал, что столь важный шаг должен быть принят только посредством широкого обсуждения.

"Инициатива о создании однопалатного парламента - инновационное политическое решение. Сейчас в обществе, в социальных сетях высказываются различные мнения. Подавляющее большинство считает, что это "абсолютно назревший вопрос". Звучат даже заявления, что "нет необходимости обсуждать и проводить референдум по инициативе, получившей поддержку большинства населения". Есть и те, кто считает, что "не нужно затягивать проведение реформы, ее можно осуществить в ближайшее время, в кратчайшие сроки".

Действительно, с какой стороны ни подходить к этому вопросу, он представляется чрезвычайно актуальным. Активное участие граждан и высказывание ими различных точек зрения - это позитивный процесс.

Вместе с тем парламентская реформа - это крайне сложная работа. Недопустимо проявлять поспешность, поскольку это решение станет судьбоносным для нашей страны, напрямую повлияет на будущее государства. Столь важный шаг должен быть принят только посредством широкого обсуждения. Казахстан - это Слышащее и Справедливое государство. Это наш незыблемый постулат", - сказал глава государства.

Напомним, в рамках послания народу Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат.

Он добавил, что для решения этого вопроса будет проведен референдум.

