Токаев поздравил герцога Люксембурга со вступлением на престол

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления новому Великому герцогу Люксембурга Гийому, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил нового Великого герцога Люксембурга Гийома со вступлением на престол.

"Казахстан высоко ценит свое долгосрочное партнерство с Люксембургом, основанное на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами для дальнейшего укрепления плодотворных отношений и использования новых возможностей двустороннего взаимодействия на благо наших народов", - говорится в телеграмме поздравления.

Глава государства также выразил свое почтение Его Королевскому Высочеству Анри в связи с завершением его правления в качестве Великого герцога Люксембурга.

