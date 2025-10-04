Токаев поздравил герцога Люксембурга со вступлением на престол
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления новому Великому герцогу Люксембурга Гийому, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил нового Великого герцога Люксембурга Гийома со вступлением на престол.
"Казахстан высоко ценит свое долгосрочное партнерство с Люксембургом, основанное на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами для дальнейшего укрепления плодотворных отношений и использования новых возможностей двустороннего взаимодействия на благо наших народов", - говорится в телеграмме поздравления.
Глава государства также выразил свое почтение Его Королевскому Высочеству Анри в связи с завершением его правления в качестве Великого герцога Люксембурга.
Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ильхама Алиева 6 и 7 октября посетит с визитом Азербайджан.
Также глава государства провел беседу с основателем Telegram Павлом Дуровым на полях международного форума Digital Bridge 2025.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2293680-tokaev-pozdravil-gercoga-lyuksemburga-so-vstupleniem-na-prestol/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах