"Открываются большие перспективы": лидеры Казахстана и Венгрии обсудили сотрудничество стран

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Лукашева
      Кристина Лукашева
      Редактор

      "Открываются большие перспективы": лидеры Казахстана и Венгрии обсудили сотрудничество стран

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Касым-Жомарт Токаев и Тамаш Шуйок
      Касым-Жомарт Токаев и Тамаш Шуйок. Фото: Акорда

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Венгрии Тамаш Шуйок обсудили перспективы сотрудничества стран в разных направлениях, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Как сообщила пресс-служба президента, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Тамаша Шуйока за то, что он принял его приглашение и посетил Астану.

      "Ваш первый официальный визит - это очень важное событие с точки зрения укрепления нашего сотрудничества. Венгрия была одним из первых европейских государств, признавших наш суверенитет. А Будапешт стал первым европейским городом, принявшим нашу официальную дипломатическую миссию. Поэтому мы поддерживаем очень тесные контакты с вашей страной во многих областях.

      Уверен, что эта тенденция получит свое продолжение, так как она отвечает интересам обеих стран. Поэтому мы будем делать все возможное для дальнейшего укрепления нашего взаимодействия как в политической, так и в экономической сферах", - сказал глава государства.

      Тамаш Шуйок поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и отметил, что две страны поддерживают активный диалог, основанный на доверии, взаимном уважении и исторических связях.

      "Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни. Считаю, что и сегодня наши политические отношения достигли высокого уровня, у нас также очень хорошее экономическое взаимодействие. И, как было отмечено на утренней конференции по искусственному интеллекту Digital Bridge 2025, будущие отношения между двумя государствами также открывают большие перспективы. Мы планируем осуществить множество совместных проектов и инициатив", - подчеркнул президент Венгрии.

      В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического партнерства. Подчеркнута важность укрепления культурных и образовательных связей Казахстана и Венгрии.

      Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, сотрудничеству в рамках многосторонних структур.

      Напомним, ранее в Астане Касым-Жомарт Токаев встретил президента Венгрии Тамаша Шуйока, прибывшего в страну с официальным визитом.

      Известно, что президент Венгрии Тамаш Шуйок прибыл в Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева. Его визит запланирован с 1 по 3 октября.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.