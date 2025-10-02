"Открываются большие перспективы": лидеры Казахстана и Венгрии обсудили сотрудничество стран

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Венгрии Тамаш Шуйок обсудили перспективы сотрудничества стран в разных направлениях, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщила пресс-служба президента, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Тамаша Шуйока за то, что он принял его приглашение и посетил Астану.

"Ваш первый официальный визит - это очень важное событие с точки зрения укрепления нашего сотрудничества. Венгрия была одним из первых европейских государств, признавших наш суверенитет. А Будапешт стал первым европейским городом, принявшим нашу официальную дипломатическую миссию. Поэтому мы поддерживаем очень тесные контакты с вашей страной во многих областях.

Уверен, что эта тенденция получит свое продолжение, так как она отвечает интересам обеих стран. Поэтому мы будем делать все возможное для дальнейшего укрепления нашего взаимодействия как в политической, так и в экономической сферах", - сказал глава государства.

Тамаш Шуйок поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и отметил, что две страны поддерживают активный диалог, основанный на доверии, взаимном уважении и исторических связях.

"Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни. Считаю, что и сегодня наши политические отношения достигли высокого уровня, у нас также очень хорошее экономическое взаимодействие. И, как было отмечено на утренней конференции по искусственному интеллекту Digital Bridge 2025, будущие отношения между двумя государствами также открывают большие перспективы. Мы планируем осуществить множество совместных проектов и инициатив", - подчеркнул президент Венгрии.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического партнерства. Подчеркнута важность укрепления культурных и образовательных связей Казахстана и Венгрии.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, сотрудничеству в рамках многосторонних структур.

Напомним, ранее в Астане Касым-Жомарт Токаев встретил президента Венгрии Тамаша Шуйока, прибывшего в страну с официальным визитом. Известно, что президент Венгрии Тамаш Шуйок прибыл в Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева. Его визит запланирован с 1 по 3 октября.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.