"Ни одного слова не является правдой": в МИД России сделали заявление о видео с критикой Токаева

В Министерстве иностранных дел России опровергли информацию о том, что официальный представитель ведомства критически высказывалась о президенте Казахстана, передает NUR.KZ.

В МИДе России заявили, что в казахстанских онлайн-сообществах распространяется дипфейк с использованием кадров интервью официального представителя МИД России.

"На реальный видеоряд наложена сгенерированная нейросетью мимика и имитирующая голос Марии Захаровой аудиодорожка, где якобы комментируются встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на полях 80-сессии Генассамблеи ООН.

Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле. Ее цель - вбить клин между Россией и Казахстаном и народами наших стран, вызвать резкую эмоциональную реакцию аудитории", - сказано в заявлении.

В России подчеркнули, что "ни одного слова из этого фейка не является правдой". Отмечается, что для дипфейка было использовано интервью Захаровой одному из изданий в июне текущего года.

В России также заявили, что это "уже не первый и не единичный подобный вброс". В российском МИД считают, что за созданием данного видео стоят украинские спецслужбы.

Ранее в Facebook появилось видео, в котором якобы президент Касым-Жомарт Токаев рассказывает о запуске новой инвестиционной платформы - эксперты выяснили, что ролик фейковый.

До этого в Сети распространилось сгенерированное нейросетью видео с Токаевым. Тогда в ролике рассказывалось о разработке новой инвестиционной платформы, которая якобы была создана совместно с Илоном Маском, и должна была позволить казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов.

