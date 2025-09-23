"Сверили часы": Токаев встретился с Макроном в США
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в США провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана обсудил с Эмманюэлем Макроном состояние двустороннего сотрудничества. Глава нашего государства подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе.
"Стороны с удовлетворением констатировали, что ранее достигнутые на высшем уровне договоренности приносят ощутимые результаты в различных сферах, в том числе в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении.
Плодотворно развиваются культурно-гуманитарные связи. Президенты Казахстана и Франции также "сверили часы" по актуальным геополитическим вопросам",- сообщили в Акорде.
Напомним, накануне президент страны Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Также был опубликован полный текст выступления Токаева на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2289684-sverili-chasy-tokaev-vstretilsya-s-makronom-v-ssha/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах