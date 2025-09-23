"Сверили часы": Токаев встретился с Макроном в США

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в США провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана обсудил с Эмманюэлем Макроном состояние двустороннего сотрудничества. Глава нашего государства подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе.

"Стороны с удовлетворением констатировали, что ранее достигнутые на высшем уровне договоренности приносят ощутимые результаты в различных сферах, в том числе в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении.

Плодотворно развиваются культурно-гуманитарные связи. Президенты Казахстана и Франции также "сверили часы" по актуальным геополитическим вопросам",- сообщили в Акорде.

Напомним, накануне президент страны Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также был опубликован полный текст выступления Токаева на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

