"Исторический день": Токаев наградил президента Конго орденом "Достық"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Конго Феликса Чисекеди орденом "Достық" I степени, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана подчеркнул, что сегодня исторический день в летописи сотрудничества двух стран.

"Отношения между Республикой Казахстан и Демократической Республикой Конго развиваются динамичными темпами. Прежде всего, для нас большая честь принимать в Казахстане президента Феликса Чисекеди с первым государственным визитом.

Демократическая Республика Конго - важный и надежный партнер Казахстана на африканском континенте. Наши двусторонние связи основаны на узах прочной дружбы и взаимного уважения. Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества с ДРК в различных сферах. Существуют все предпосылки для придания ему нового импульса.

Нас объединяют высокий уровень политической воли, значительный торгово-экономический потенциал, а также общие цели в культурно-гуманитарной сфере. Об этом свидетельствуют итоги сегодняшних переговоров.

Мы договорились вывести межгосударственные отношения на новый уровень в духе взаимной поддержки и понимания. Достигнуты важные соглашения, отвечающие интересам обеих стран. Подтверждена готовность дальнейшего укрепления взаимодействия на международной арене.

Мы также условились совместно прилагать усилия для обеспечения глобальной безопасности и стабильности. В целом, есть все основания утверждать, что многогранное партнерство между Астаной и Киншасой имеет большой потенциал и широкие перспективы", - заявил глава государства.

Награждение. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил исторический вклад Феликса Чисекеди в развитие сотрудничества двух стран. Президент Казахстана также подчеркнул, что рассматривает его как подлинного лидера, который, опираясь на поддержку народу, ведет свою страну вперед.

"Демократическая Республика Конго добивается значительных успехов и укрепляет свои позиции на международной арене. Экономика Вашей страны демонстрирует устойчивый рост. По Вашей инициативе успешно реализуются новые проекты в различных сферах. Несомненно, эти достижения стали возможными благодаря Вашим усилиям. Уверен, что под Вашим руководством страна и впредь будет достигать все более высоких результатов. На этом пути Казахстан готов оказывать Вашей стране всестороннюю поддержку", - сказал он.

Президент сообщил, что принял решение о награждении Феликса Чисекеди орденом "Достық" I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Демократической Республикой Конго, развитие дружбы между двумя народами, обеспечение международной и региональной безопасности и стабильности.

"Это знак особого уважения и искренней благодарности казахского народа, а также проявление теплого отношения к Вашему народу. Вы первым среди руководителей африканских стран удостоены такой почетной награды", - сказал президент.

Напомним, ранее Акорда анонсировала, что по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди.

Сегодня в Акорде состоялась официальная церемония встречи президента Демократической Республики Конго. Касым-Жомарт Токаев и Феликс Чисекеди представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны Казахстана и ДРК.

