Президент ДР Конго посетит Казахстан на следующей неделе по приглашению Токаева

Президент ДР Конго посетит Казахстан на следующей неделе по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди", - говорится в сообщении.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

По информации ТАСС, Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо родился 13 июня 1963 года. Его отцом был известный конголезский политик Этьен Чисекеди, который в свое время баллотировался в президенты, но проиграл выборы.

Феликс Чисекеди в 2018 году пошел по стопам отца и выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства - одержал победу и в 2019 году возглавил ДР Конго.

В 2023 году был переизбран на второй срок.

