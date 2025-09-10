Как в Акорде встретили президента Демократической Республики Конго (фото)

Сегодня в Акорде состоялась официальная церемония встречи президента Демократической Республики Конго, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев и Феликс Чисекеди представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны Казахстана и ДРК.

Ранее Акорда анонсировала, что по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Позже Касым-Жомарт Токаев и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди провели переговоры в узком составе. Токаев поблагодарил Феликса Чисекеди за то, что он принял приглашение посетить Астану.

"Ваш первый государственный визит имеет очень важное значение. Он придаст новый импульс развитию отношений между Казахстаном и Демократической Республикой Конго. Казахстан рассматривает Вашу страну как важного партнера на Африканском континенте и заинтересован во всестороннем развитии двустороннего сотрудничества.

Ваша страна, население которой составляет более 110 млн человек, богата человеческими и природными ресурсами. Кроме того, растет ее авторитет на международном и региональном уровнях. В этой связи полагаю, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению связей между Центральной Азией и Африкой. Наращивание взаимодействия с африканскими государствами является одним из важных направлений внешней политики Казахстана", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Демократической Республики Конго высказал уверенность в том, что итоги сегодняшних переговоров будут способствовать углублению связей между странами

"Позвольте мне поблагодарить Вас и в Вашем лице весь народ Казахстана за очень теплый прием, который был оказан мне лично и моей делегации. Я нахожусь здесь для того, чтобы укрепить связи и сотрудничество не только между нашими странами, но и в целом между Африканским регионом и Центральной Азией.

Это два мира, которые отдалены друг от друга, но, мне кажется, такие визиты позволяют нам сблизиться и лучше узнать друг друга. У нас была возможность работать с Вашей страной через компанию ERG, которая очень активна в горнодобывающей промышленности, но мы думаем, что есть и многие другие направления, где мы могли бы обмениваться опытом и усилить наше сотрудничество", - сказал Феликс Чисекеди.

️В ходе беседы президенты также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

