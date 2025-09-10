Казахстанцам разрешат работать в Катаре легально

Депутаты мажилиса на пленарном заседании ратифицировали соглашение, позволяющее казахстанцам легально работать в Катаре, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ратифицируемое соглашение регулирует трудоустройство работников из Республики Казахстан в государстве Катар, а также обеспечивает защиту их прав при трудоустройстве.

В рамках соглашения определяется порядок действия сторон, порядок заключения трудового договора между работодателем из государства Катар и работником из Республики Казахстан, вопросы репатриации работников в Республику Казахстан.

Реализация законопроекта позволит легально трудоустроить граждан Казахстана в государстве Катар и защитить их права", - сказала Светлана Жакупова.

По ее словам, в целом в Катаре на сегодня работают 800 казахстанцев. Они заняты, в основном, в нефтегазовой сфере и сфере услуг.

Накануне стало известно, что Минтруда, МВД и МИД Казахстана приняли решение о назначении полицейского атташе в посольстве РК в Южной Корее для работы с нелегальными мигрантами.

До этого в МИД РК объяснили, как казахстанцы нелегально оказываются в других странах.

