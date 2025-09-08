"Один из надежный партнеров": Токаев направил телеграмму президенту Северной Македонии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Республики Северная Македония, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Гордану Сильяновску-Давкову с национальным праздником - Днем независимости.

Глава государства выразил уверенность в том, что сотрудничество с Республикой Северная Македония, которая считается одним из надежных партнеров Казахстана на Балканском полуострове, будет и впредь развиваться в духе традиционной дружбы и взаимопонимания.

Напомним, в 2023 году в Астану с официальным визитом прибыл глава МИД Северной Македонии, а также председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи.

Тогда стало известно, что Северная Македония может ввести безвизовый режим для казахстанцев. Об этом сообщил глава МИД РК Мурат Нуртлеу после встречи с Османи.

