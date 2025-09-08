"Один из надежный партнеров": Токаев направил телеграмму президенту Северной Македонии
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Республики Северная Македония, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщили в Акорде, Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Гордану Сильяновску-Давкову с национальным праздником - Днем независимости.
Глава государства выразил уверенность в том, что сотрудничество с Республикой Северная Македония, которая считается одним из надежных партнеров Казахстана на Балканском полуострове, будет и впредь развиваться в духе традиционной дружбы и взаимопонимания.
Напомним, в 2023 году в Астану с официальным визитом прибыл глава МИД Северной Македонии, а также председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи.
Тогда стало известно, что Северная Македония может ввести безвизовый режим для казахстанцев. Об этом сообщил глава МИД РК Мурат Нуртлеу после встречи с Османи.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2283855-odin-iz-nadezhnyy-partnerov-tokaev-napravil-telegrammu-prezidentu-severnoy-makedonii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах