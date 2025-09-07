"Он хороший человек": Трамп передал привет Токаеву и заявил о возможном визите в Казахстан
Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Казахстан с визитом, а также передал привет главе государства Касым-Жомарту Токаеву, сообщает телеканал 24 KZ.
В Telegram-канале новостного телеканала 24 KZ опубликовали видео, которое корреспонденты засняли в ходе разговора с Дональдом Трампом в США.
Журналисту удалось задать вопрос Трампу перед тем, как он сел в вертолет о возможном визите в Казахстан.
"Очень возможно, что я приеду в Казахстан. Передавайте привет вашему президенту. Он хороший человек", - отметил Трамп.
Напомним, в июле этого года Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки.
