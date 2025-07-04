Токаев направил телеграмму Трампу

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своей телеграмме Токаев подчеркнул, что этот знаменательный день символизирует стойкость и силу духа американского народа, его неизменную приверженность принципам свободы и демократическим ценностям.

"Я вновь подтверждаю свое стремление к дальнейшему развитию двустороннего расширенного стратегического партнерства, а также выражаю готовность к углублению многостороннего взаимодействия на благо наших народов", – говорится в телеграмме.

Токаев пожелал Дональду Трампу успехов в его государственной деятельности, добавили в Акорде.

Как отмечает "РБК-Украина", День независимости США посвящен принятию Декларации независимости 4 июля 1776 года, которая провозглашала независимость от Королевства Великобритании.

Первым президентом США стал самый знаменитый американский деятель войны за независимость и главнокомандующий американскими войсками Джордж Вашингтон. В честь него назвали столицу нового государства и один из штатов.

День независимости в США обычно отмечают с фейерверками, парадами, барбекю, карнавалами, ярмарками, пикниками, концертами, играми в бейсбол. В этот день проходит традиционный чемпионат по поеданию хот-догов.

4 июля считается в Америке семейным праздником. В этот день проводят государственные мероприятия, посвященные истории и традициям Соединенных Штатов.

Между тем СМИ писали, что американцы готовят массовые акции протеста против Дональда Трампа ко Дню независимости, по всей стране запланированы митинги "Свободу Америке" и женские марши.