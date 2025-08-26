Сын президента Таджикистана Рустам Эмомали прилетел в Казахстан (фото, видео)

Сегодня в Астану прилетел сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона - Рустам Эмомали. Подробности визита рассказали в сенате Казахстана, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале председателя верхней палаты парламента Таджикистана Рустама Эмомали опубликована информация об официальном визите в Астану. Отмечается, что в аэропорту его встретил председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

Также пресс-служба Эмомали сообщила, что он в знак уважения к истории и единству народа Казахстана возложил венок к мемориалу "Защитники Отечества".

А в Telegram-канале сената нашей страны привели подробности переговоров Ашимбаева и Эмомали. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Таджикистан является важным стратегическим партнером Казахстана и надежным союзником.

"Наша ключевая задача - способствовать эффективной реализации всех договоренностей, достигнутых на уровне глав государств", - сказал Маулен Ашимбаев.

По данным сайта парламентской ассамблеи ОДКБ, Рустам Эмомали родился 19 декабря 1987 года в Республике Таджикистан. В 2008 году окончил Таджикский национальный университет по специальности "Мировая экономика", в 2011 году - Академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление".В 2014 году окончи Академию МВД Республики Таджикистан по специальности "Правовед".

Занимал должности Министерстве экономического развития и торговли, Таможенной службе. В 2013 году стал начальником Таможенной службы. В 2017 году стал председателем города Душанбе. 17 апреля 2020 года избран председателем Маджлиси Республики Таджикистан. Владеет русским, английским и немецким языками.

По информации сайта РБК, всего у президента Таджикистана девять детей.

Напомним, в мае текущего года для участия в саммите "Центральная Азия - Италия" в Астану прибыл Эмомали Рахмон. А в ноябре 2024 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Казахстан для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

