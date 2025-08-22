Грант в 7,5 млрд тенге предоставит Китай Казахстану: на что пойдут деньги

Китай может предоставить Казахстану безвозмездный грант в размере 100 млн юаней - это 7,5 млрд тенге. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

На публичном обсуждении находится постановление об утверждении Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве.

Согласно документу, Китай предоставит безвозмездный грант казахстанской стороне в размере 100 млн юаней (около 7,5 млрд тенге), которые будут направлены на развитие космической отрасли Казахстана.

Также среди целей соглашения - привлечение дополнительных инвестиций в Казахстан для повышения конкурентоспособности, инвестиционного климата и наращивания научно-технического и производственного потенциала страны.

Обсуждение проекта документа продлится до 24 августа.

Напомним, в июне в Астану по приглашению президента Казахстана прилетел председатель КНР . Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны. Затем лидеры двух стран повели переговоры.

По итогам переговоров президента Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина подписано 24 межправительственных и межведомственных документа.

Затем сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев решил подарить 1,5 тыс. сайгаков правительству Китая.

