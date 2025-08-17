Токаев отправил телеграмму президенту Индонезии
Опубликовано:
Сегодня, 17 августа, глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев поздравил Прабово Субианто с 80-летием независимости Республики Индонезия.
"Высоко ценю доверительное сотрудничество между Астаной и Джакартой, основанное на взаимопонимании и общих ценностях. Готов совместно с Вами приложить все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Республика Индонезия благодаря конструктивной политике и лидерским качествам Прабово Субианто и в дальнейшем будет добиваться больших успехов.
Напомним, в марте прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Прабово Субианто Джойохадикусумо по случаю его победы на выборах президента Республики Индонезия.
Как пишет РБК, Прабово Субианто - бывший министр обороны Индонезии. 20 марта он одержал победу на выборах президента Индонезии, получив 96,2 млн голосов, или 58,6%. Бывший губернатор Джакарты Анис Басведан набрал 40,9 млн голосов, или 24,9%, а бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново — 27 млн голосов, или 16,5%.
Субианто принадлежит к одной из наиболее влиятельных семей Индонезии: его отец основал первый государственный банк Bank Negara Indonesia.
В 1983 году он женился на дочери Мухаммеда Сухарто, руководившего страной с 1966 по 1998 год.
В 1998 году он был уволен из спецназа из-за подозрений в организации похищений политических оппонентов своего тестя. Впоследствии они не подтвердились, однако не раз всплывали в ходе предвыборной гонки. Субианто их отрицает и называет обвинения политически мотивированными.
После падения режима Сухарто Субианто остался в политике и даже основал собственную партию "Гериндра". Прошедшие президентские выборы стали для него третьи: в 2014 и 2019 годах он уступил Видодо.
Добавим, на сайте посольства РК в Индонезии указано, что Республика Индонезия признала независимость Казахстана 28 декабря 1991 года.
Дипломатические отношения между Казахстаном и Индонезией установлены 2 июня 1993-го. Посольство РК в Индонезии было открыто в апреле 2012-го.
23 октября 2023 года послом РК в РИ назначен С. О. Абдыкаримов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2276016-tokaev-otpravil-telegrammu-prezidentu-indonezii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах