Токаев отправил телеграмму президенту Индонезии

Сегодня, 17 августа, глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев поздравил Прабово Субианто с 80-летием независимости Республики Индонезия.

"Высоко ценю доверительное сотрудничество между Астаной и Джакартой, основанное на взаимопонимании и общих ценностях. Готов совместно с Вами приложить все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Республика Индонезия благодаря конструктивной политике и лидерским качествам Прабово Субианто и в дальнейшем будет добиваться больших успехов.

Напомним, в марте прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Прабово Субианто Джойохадикусумо по случаю его победы на выборах президента Республики Индонезия.

Как пишет РБК, Прабово Субианто - бывший министр обороны Индонезии. 20 марта он одержал победу на выборах президента Индонезии, получив 96,2 млн голосов, или 58,6%. Бывший губернатор Джакарты Анис Басведан набрал 40,9 млн голосов, или 24,9%, а бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново — 27 млн голосов, или 16,5%.

Субианто принадлежит к одной из наиболее влиятельных семей Индонезии: его отец основал первый государственный банк Bank Negara Indonesia.

В 1983 году он женился на дочери Мухаммеда Сухарто, руководившего страной с 1966 по 1998 год.

В 1998 году он был уволен из спецназа из-за подозрений в организации похищений политических оппонентов своего тестя. Впоследствии они не подтвердились, однако не раз всплывали в ходе предвыборной гонки. Субианто их отрицает и называет обвинения политически мотивированными.

После падения режима Сухарто Субианто остался в политике и даже основал собственную партию "Гериндра". Прошедшие президентские выборы стали для него третьи: в 2014 и 2019 годах он уступил Видодо.

Добавим, на сайте посольства РК в Индонезии указано, что Республика Индонезия признала независимость Казахстана 28 декабря 1991 года.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Индонезией установлены 2 июня 1993-го. Посольство РК в Индонезии было открыто в апреле 2012-го.

23 октября 2023 года послом РК в РИ назначен С. О. Абдыкаримов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.