Токаев поздравил нового президента Индонезии

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Прабово Субианто Джойохадикусумо по случаю его победы на выборах Президента Республики Индонезия, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы президента, глава Казахстана направил Прабово Субианто Джойохадикусумо телеграмму с поздравлениями.

"Я уверен, что под Вашим мудрым руководством Ваша прекрасная страна достигнет новых успехов в своем экономическом и социальном развитии, а также укрепит свою роль на международной арене. Казахстан и Индонезию связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я подтверждаю готовность совместно использовать открывающиеся возможности для развития многогранного взаимодействия в интересах наших стран", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал индонезийскому лидеру успехов во всех его начинаниях, а народу Индонезии – дальнейшего прогресса и благополучия.

Как пишет РБК, Прабово Субианто - бывший министр обороны Индонезии. 20 марта он одержал победу на выборах президента Индонезии, получив 96,2 млн голосов, или 58,6%. Бывший губернатор Джакарты Анис Басведан набрал 40,9 млн голосов, или 24,9%, а бывший губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново — 27 млн голосов, или 16,5%.

Субианто принадлежит к одной из наиболее влиятельных семей Индонезии: его отец основал первый государственный банк Bank Negara Indonesia.

В 1983 году он женился на дочери Мухаммеда Сухарто, руководившего страной с 1966 по 1998 год.

В 1998 году он был уволен из спецназа из-за подозрений в организации похищений политических оппонентов своего тестя. Впоследствии они не подтвердились, однако не раз всплывали в ходе предвыборной гонки. Субианто их отрицает и называет обвинения политически мотивированными.

После падения режима Сухарто Субианто остался в политике и даже основал собственную партию "Гериндра". Прошедшие президентские выборы стали для него третьи: в 2014 и 2019 годах он уступил Видодо.