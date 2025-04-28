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Эзотерика

Более 600 млн кубометров воды направит Кыргызстан в Казахстан

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Вода в реке
Река. Иллюстративное фото: FCerez/Getty Images

Более 600 млн кубометров воды направит Кыргызстан в Казахстан в поливной период этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Начиная с конца апреля, Кыргызстан направит в Казахстан еще 400 млн кубометров воды по реке Талас и 180 млн кубометров по реке Шу.

Об этом на 35-м заседании казахстанско-кыргызской комиссии по использованию межгосударственных водохозяйственных сооружений на реках Шу и Талас договорились министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов и заместитель председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев.

Сообщается, что эта вода будет использована для полива сельскохозяйственных полей Жамбылской области.

Кроме того, стороны обсудили работу совместной рабочей группы по охране окружающей среды и мониторингу качества воды.

"В прошлом году, благодаря совместной работе с нашими кыргызскими коллегами, удалось полностью обеспечить аграриев Жамбылской области поливной водой. Так, через реку Талас в Казахстан вместо прогнозируемых 380 млн кубометров воды поступило 418 млн кубометров. А по реке Шу было получено 165,3 млн кубометров воды, что на 29,7 млн кубометров больше, чем годом ранее", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

В 2023 году с засухой столкнулись сразу несколько регионов Казахстана. Сообщалось, что фермеры Жамбылской области потеряли почти треть урожая из-за засухи. Предварительный ущерб оценивался в районе 7 миллиардов тенге.

Еще раньше в Минэкологии отмечали, что регион испытывает сильную нехватку поливной воды. В шести районах Жамбылской области был объявлен режим ЧС из-за дефицита воды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2239944-bolee-600-mln-kubometrov-vody-napravit-kyrgyzstan-v-kazahstan-dlya-poliva/