Главу одной из стран Европы торжественно встретили в Акорде (фото)

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Словении Наташи Пирц-Мусар, прибывшей в Казахстан с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президенты представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт.

Наташа Пирц-Мусар и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Мероприятие сопровождалось исполнением государственных гимнов Казахстана и Словении.

Наташа Пирц-Мусар и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Напомним, ранее в Акорде сообщали, что официальный визит главы Словении в Казахстан состоится 31 марта - 1 апреля.

В ходе визита планируются переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, на которых будут обсуждены ключевые вопросы взаимного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание будет уделено развитию деловых связей. В рамках визита также состоится казахско-словенский бизнес-форум.

Добавим, что Наташа Пирц Мусар - первая женщина президент в Словении. Она победила на президентских выборах в ноябре 2022 года.

Примечательно, что Пирц-Мусар в 2014 году была юристом Мелании Трамп, жены президента США Дональда Трампа, представляя интересы ее компании в Словении.

Наташа Пирц-Мусар и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi