Казахстан посетит президент Словении Наташа Пирц-Мусар

31 марта - 1 апреля 2025 года состоится официальный визит президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Республику Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

31 марта - 1 апреля состоится официальный визит президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Казахстан.

Отмечается, что в ходе визита планируются переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, на которых будут обсуждены ключевые вопросы взаимного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание будет уделено развитию деловых связей. В рамках визита также состоится казахско-словенский бизнес-форум.

Словения активно продвигает инициативы по защите экосистем и устойчивому развитию. Данный визит станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений, в том числе в сферах экологии, экономики и гуманитарных инициатив.

Напомним, Наташа Пирц Мусар, как мы писали ранее, первая женщина президент в Словении. Юрист и правозащитница Наташа Пирц-Мусар победила на президентских выборах в Словении, которые состоялись 13 ноября 2022 года.

Сообщалось, что Пирц-Мусар в 2014 году была юристом Мелании Трамп, жены бывшего президента США Дональда Трампа, представляя интересы ее компании в Словении.