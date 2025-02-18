Посольство Казахстана в России обратилось с предупреждением к желающим отказаться от гражданства
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В посольстве Казахстана в России сообщили, что с 1 марта прием документов по утрате гражданства по почте принимать не будут, передает NUR.KZ. Такую возможность внедряли во времена пандемии.
Как указано на официальном сайте посольства РК в России, с 1 марта консульский отдел в России прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства. Отмечается, что подобная практика была введена в связи с пандемией коронавируса.
"Прием документов будет осуществляться при личном обращении. Сообщаем, что количество слотов для записи будет увеличено", - отметили в посольстве.
Отмечается, что записаться на прием можно тут, а ознакомиться с полным перечнем документов по данной ссылке.
Напомним, с 1 января 2025 года в России начали действовать новые правила, согласно которым срок пребывания иностранцев на территории РФ был сокращен до 90 дней.
До этого посольство Казахстана в Российской Федерации объявило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранным гражданам.
Кроме того, сообщалось, что иностранцы, в том числе и граждане Казахстана, при въезде в Россию будут сдавать биометрию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2221719-posolstvo-kazahstana-v-rossii-obratilos-s-preduprezhdeniem-k-zhelayushchim-otkazatsya-ot-grazhdanstva/