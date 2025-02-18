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Посольство Казахстана в России обратилось с предупреждением к желающим отказаться от гражданства

Опубликовано:

паспорт
Паспорт. Иллюстративное фото: Douglas Sacha/Getty Images

В посольстве Казахстана в России сообщили, что с 1 марта прием документов по утрате гражданства по почте принимать не будут, передает NUR.KZ. Такую возможность внедряли во времена пандемии.

Как указано на официальном сайте посольства РК в России, с 1 марта консульский отдел в России прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства. Отмечается, что подобная практика была введена в связи с пандемией коронавируса. 

"Прием документов будет осуществляться при личном обращении. Сообщаем, что количество слотов для записи будет увеличено", - отметили в посольстве.

Отмечается, что записаться на прием можно тут, а ознакомиться с полным перечнем документов по данной ссылке.

Напомним, с 1 января 2025 года в России начали действовать новые правила, согласно которым срок пребывания иностранцев на территории РФ был сокращен до 90 дней.

До этого посольство Казахстана в Российской Федерации объявило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранным гражданам.

Кроме того, сообщалось, что иностранцы, в том числе и граждане Казахстана, при въезде в Россию будут сдавать биометрию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2221719-posolstvo-kazahstana-v-rossii-obratilos-s-preduprezhdeniem-k-zhelayushchim-otkazatsya-ot-grazhdanstva/