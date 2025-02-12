"У нас нет каких-либо нерешаемых вопросов": Токаев принял главу МИД Таджикистана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, прибывшего в Астану с официальным визитом.

В ходе встречи глава государства отметил устойчивую позитивную динамику развития отношений между Казахстаном и Таджикистаном по широкому спектру направлений, подчеркнув важность дальнейшего углубления стратегического партнерства.

В этом ключе президент Казахстана выделил подписанный в прошлом году Договор о союзнических отношениях, ознаменовавший собой новую веху в многогранном и плодотворном сотрудничестве Астаны и Душанбе.

"Мы высоко ценим дружественные отношения с Таджикистаном, с которым у нас нет каких-либо нерешаемых вопросов. К братскому таджикскому народу в Казахстане питают особые чувства. Наши страны всегда поддерживали друг друга, и сегодня это находит отражение в нашем стремлении активно развивать двусторонние связи", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил неоценимый вклад президента Таджикистана Эмомали Рахмона в укрепление казахско-таджикских отношений.

Сироджиддин Мухриддин подчеркнул, что за годы суверенного развития Казахстан и Таджикистан выстроили взаимовыгодные отношения, которые неуклонно развиваются в духе дружбы и союзничества в интересах народов двух стран

"Таджикистан дорожит тесными братскими связями с Казахстаном. Ваша страна является для нас важнейшим партнером, имеется полное взаимопонимание по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Прошедший год стал знаменательным для наших отношений, которые перешли на уровень союзничества", – сказал министр.

Таджикский дипломат передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия президента Эмомали Рахмона и подтвердил приверженность таджикской стороны дальнейшему углублению всестороннего взаимодействия с Казахстаном.

Собеседники также рассмотрели ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, особое внимание уделив перспективам углубления взаимодействия в сферах экономики, торговли, транзита, цифровизации, образования и культуры.

Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, водно-энергетического сотрудничества, а также совместные меры по обеспечению устойчивого развития Центральной Азии.

Напомним, что в ноябре 2024 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Казахстан для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На заседании также присутствовали другие лидеры стран ОДКБ, кроме премьер-министра Армении Пашиняна.