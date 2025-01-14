Tele2 и Altel продали катарскому холдингу

Глава АО "Казахтелеком" Багдат Мусин сообщил, что сегодня, 14 января, проведены финальные процедуры по продаже Tele2 и Altel катарскому инвестору, передает NUR.KZ.

Как сообщил Багдат Мусин в своем Telegram-канале, "АО "Казахтелеком" сегодня провело финальные процедуры по завершению сделки, связанной с продажей мобильного оператора, работающего под брендом "Tele2" - ТОО "МТС", катарскому холдингу Power International Holding.

"Эта сделка берет начало с 2022 года, потому что в 2022 году, когда я работал еще в Министерстве цифрового развития, мы подняли тему о де-монополизации рынка коммуникаций.

Вы знаете, что у "Казахтелекома", помимо фиксированный линий, фиксированного интернета, который мы предоставляем клиентам, были в наличии два оператора: под брендами "КCell" и "Tele2". Сегодня мы завершили всю процедуру по сделке продажи одного из операторов, тем самым выполнили поручение правительства и президента по де-монополизации рынка", - рассказал Мусин.

По его словам, в результате этой сделки три мобильных оператора, функционирующих на рынке Казахстана, будут удалены друг от друга и так сформируется конкурентная среда среди мобильных операторов.

Глава "АО "Казахтелеком" ожидает, что это повлияет на улучшение качества связи и установление справедливой цены на услуги.

Напомним, в мае прошлого года мы писали, что акционеры АО "Казахтелеком" приняли решение по Tele2 и Altel - было решено продать 100% акций компании "Мобайл Телеком-Сервис".

До этого в феврале глава государства принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята.

Собеседники обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики. В ходе переговоров Токаев также поприветствовал планы Power International Holding по вхождению в телекоммуникационный сектор Казахстана.