Токаев встретился с Майей Санду и обсудил открытие посольства Молдовы в Астане (фото)

На полях Всемирного климатического саммита COP29 в Баку глава государства Касым-Жомарт Токаев провел беседу с Президентом Молдовы Майей Санду, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены возможности расширения традиционно дружественных взаимоотношений между Казахстаном и Молдовой, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Майя Санду заявила, что открытие в следующем году посольства Республики Молдова в Астане будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Собеседниками достигнута договоренность организовать взаимные визиты на высшем уровне.

Майя Санду. Фото : akorda.kz

Напомним, в воскресенье, 3 ноября, в Молдове прошел второй тур выборов президента. В финал избирательной кампании вышли действующая глава государства Майя Санду и Александр Стояногло — бывший генпрокурор страны, со скандалом отстраненный Санду от должности в 2021 году. В итоге победу одержала Санду.