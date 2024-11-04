Действующий президент Молдовы, проводница европейского курса Майя Санду переизбралась на второй срок

Действующий президент Молдовы, сторонница сближения с единой Европой Майя Санду объявила о победе во втором туре президентских выборов. Подсчет голосов еще не закончен, но соперник Санду, бывший генпрокурор страны Александром Стояногло, уже не имеет шансов догнать ее. Санду победила благодаря голосам молдаван, живущих за рубежом.

По данным на половину восьмого утра по местному времени, когда неподсчитанными оставались голоса всего с семи из 2219 избирательных участков, Санду собрала 55,35% голосов, Стояногло, соответственно — 44,65%.

В начале первого часа ночи, когда отрыв Санду от соперника превысил девять процентных пунктов, а неподсчитанными оставались голоса всего примерно с двух процентов участков, Санду сочла возможным уже заявить о победе.

Как передают агентства, Санду заявила, что на этих выборах победила Молдова, поблагодарила своих избирателей в стране и за рубежом и пообещала быть президентом всех молдаван.

«Молдова, ты победила! В нашем голосовании за достойное будущее не проиграл никто […] Я услышала ваш голос — и тех, кто поддержал меня, и тех, кто голосовал за господина Стояногло. Я обещаю быть президентом всех вас», — цитируют агентства заявление Санду.

На последних примерно восьми-девяти процентах участков Санду, обойдя Стояногло, стремительно увеличивала отрыв: последними считают голоса с участков за рубежом, а многочисленные живущие в Европе молдаване в подавляющем большинстве поддерживают Санду.

Уже после появления первых предварительных результатов выборов Майя Санду, как передавали наши корреспонденты, не скрывала радости, а ее сторонники уже начали праздновать победу.

В первом туре у Санду было 42,4%, а у занявшего второе место Стояногло только 25,9%. Однако уже тогда эксперты говорили, что электоральный потенциал Санду находится на максимуме, тогда как у Стояногло он еще не исчерпан.

Кроме того, занявший третье место кандидат Ренато Усатый, набравший 14%, не стал призывать своих сторонников к голосованию за одного из двух кандидатов.

Илья Барабанов, специальный корреспондент Би-би-си:

После подсчета голосов с более чем 80% избирательных участков на президентских выборах в Молдове с минимальным отрывом лидировал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но праздновать его победу этой ночью в штабе кандидата вряд ли станут.

С каждым добавленным процентом подсчитанных голосов разрыв между кандидатами сокращался, а впереди был подсчет голосов молдавской диаспоры в странах Европы.

Молдова — одна из немногих стран, в которых именно диаспора может сказать в итоге решающее слово.

Две недели назад, когда во время первого тура президентских выборов параллельно проводился референдум о европейском выборе Молдовы, когда голоса только начали считать, противников евроинтеграции было едва ли не на 10% больше.

Но после подсчета голосов на зарубежных участках решение вписать в Конституцию страны ее стремление в Евросоюз было принято, пусть и с минимальным отрывом.

В 2020 году именно голоса диаспоры обеспечили в итоге Майе Санду победу над ее противником, действующим в тот момент президентом Игорем Додоном, представлявшим ту же «Партию социалистов», от которой в этот раз баллотируется Александр Стояногло.

Сейчас подсчет голосов только продолжается. Так что с большой степенью вероятности можно предположить, что к утру Майя Санду переизберется на второй президентский срок.