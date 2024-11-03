В воскресенье, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур выборов президента. В финал избирательной кампании вышли действующая глава государства Майя Санду и Александр Стояногло — бывший генпрокурор страны, со скандалом отстраненный Санду от должности в 2021 году.

В первом туре, состоявшемся двумя неделями ранее, Санду, считавшаяся фаворитом выборов, набрала 42,5% голосов избирателей. За ее оппонента проголосовали почти 26% молдаван.

Несмотря на такие результаты первого тура, наблюдатели остерегаются называть Майю Санду фаворитом решающего голосования, указывая, что резерв для расширения электората у нее крайне мал, а антирейтинг, напротив, составляет около 50%.

Александр Стояногло. Фото: Daniel Mihailescu/AFP via Getty Images

Молдова является парламентской республикой, и формально президент обладает символическими полномочиями. В случае с Санду это правило не работает: на выборах 2021 года ее партия «Действие и солидарность» завоевала абсолютное большинство в парламенте, и она, по сути, курирует работу правительства Дорина Речана. Кроме того, нынешняя кампания рассматривается многими наблюдателями в качестве генеральной репетиции перед критически важными парламентскими выборами, которые должны состояться в следующем году.

Майя Санду считается лидером прозападного фланга молдавской политической сцены. Свою кампанию она построила вокруг едва ли не единственного зримого достижения своего первого президентского срока — сближения Молдовы с Евросоюзом. Именно при ее президентстве Кишинев официально получил статус кандидата в члены ЕС.

Одновременно с первым туром выборов в стране проходил инициированный командой Санду референдум об изменении конституции страны, касающемся будущей европейской интеграции Молдовы. Плебисцит, который изначально был призван мобилизовать избирателей Санду, едва не обернулся провалом: за правки в основной закон проголосовали лишь 50,4% избирателей, и это вряд ли усилило политические позиции Санду перед вторым туром.

Александр Стояногло также называет себя сторонником европейской интеграции Молдовы. В то же время ряд его заявлений — о готовности к переговорам с Владимиром Путиным или о намерении возобновить авиасообщение между Молдовой и Россией — дают многим наблюдателям повод называть его пророссийским политиком.

К тому же, выдвинула Стояногло в президенты крупнейшая оппозиционная сила страны — Партия социалистов, — чей лидер Игорь Додон неоднократно встречался с Владимиром Путиным и выражал поддержку его политике.

В любом случае Стояногло построил свою кампанию на критике достижений нынешней власти в области экономики, социальной политики, борьбы с коррупцией.

Молдавские социологи воздерживаются от однозначных прогнозов результатов второго тура выборов — в частности, и из-за фактора «сетки Шора», который не поддается социологической оценке. «Сеткой Шора» в Молдове называют многоуровневую систему скупки голосов избирателей, выстроенную беглым олигархом Иланом Шором, ныне находящимся в Москве. Количество бюллетеней, которые контролирует осужденный по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы Шор, оценивается в десятки тысяч (Майя Санду говорит о попытке купить 300 тысяч голосов), что, несомненно, является огромной цифрой для страны.

В первом туре выборов президента приняли участие около 1,5 млн избирателей. За последние недели правоохранительные органы Молдовы провели по всей стране сотни обысков, связанных со схемами подкупа избирателей. Однако, констатирует молдавская власть, полностью нивелировать значение этого фактора такими методами не удалось.

Штаб Санду заявляет, что во втором туре «сетка Шора» будет работать в пользу ее оппонента. Соратники Стояногло не отрицают существование «сетки», однако гневно отвергают любые договоренности с Шором. Сам Шор отрицает, что когда-либо покупал чьи-то голоса, однако в обращении, опубликованным накануне выборов, призвал молдаван голосовать 3 ноября «против Майи Санду, за любого кандидата, которого вы увидите в бюллетене».

Почти две тысячи избирательных участков в Молдове открылись в семь часов утра и будут работать до девяти вечера. Еще 234 участка открыты за рубежом — они будут еще одним важнейшим фактором, способным повлиять на исход голосования.

Одна из беднейших стран Европы, Молдова обладает внушительного размера диаспорой — численность проживающих за границами родины молдаван оценивается в более миллиона человек (при населении самой Молдовы в примерно 2,5 млн человек).

Две недели назад голоса диаспоры составили почти 16% от общего количества. Благодаря тому, что большая часть заграничных участков открыты в странах западной Европы, именно голоса заграничных молдаван определили положительный результат референдума о евроинтеграции. Более 70% молдаван за границей проголосовали в первом туре президентских выборов за Майю Санду. Дополнительная мобилизация этой категории избирателей способна значительно повысить ее шансы на переизбрание.

Источники агентства Reuters в молдавской власти заявили, что, по их информации, Россия будет пытаться сорвать голосование на зарубежных избирательных участках — Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании — в частности, с помощью ложных сообщений о минировании этих участков.

Экзитполы в Молдове не проводятся, информация о результатах второго тура начнёт поступать в ночь после выборов по мере подсчета голосов.