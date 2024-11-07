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У Организации тюркских государств сменился флаг: как он выглядит

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Саммит Организации тюркских государств в Бишкеке
Саммит Организации тюркских государств в Бишкеке. Фото: Акорда

Сегодня, 7 ноября, на заседании Совета глав тюркских государств было принято решение об утверждении флага Организации тюркских государств, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале "Новости Турции", в ходе заседания Совета глав тюркских государств было принято решение об утверждении флага Организации тюркских государств, символизирующего общие ценности, единство и общую культурную идентичность тюркского мира.

Флаг, дизайн которого включает восьмиугольник, полумесяц со звездой и солнце с равномерно расходящимися лучами на бирюзовом фоне, стал официальным символом Организации. Он утвержден лидерами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Флаг Организации тюркских государств
Флаг Организации тюркских государств. Фото: t.me/turknws

Бирюзовый цвет флага, традиционно ассоциирующийся с тюркской культурой, символизирует ясное небо, мир и процветание, отражая историческое и культурное единство тюркских народов.

Издание Report.az поясняет, что новый элемент обновленного флага - восьмиугольник - представляет собой многовековую тюркскую государственность.

"Он выступает символом утверждения республики (свободы), стабильности, взаимодействия и силы, вытекающих из общего турецкого культурного наследия. В тюркских и исламских традициях восьмиугольник является символом лидерства и мудрости и служит маяком для будущего пути организации", - сообщается в публикации.

Солнечный свет с сорока равномерно распределенными лучами символизирует открытость и жизненную силу. Лучи представляют собой общие ценности и общее видение, которые освещают путь тюркского мира, направляя его к более светлому и процветающему будущему.

Хорошо известные в тюркском мире полумесяц и звезда олицетворяют турецкую государственность, развитие, дальновидные мечты и прогресс.

"Эти элементы отражают динамичный и дальновидный дух Организации, основанный на богатой общей истории тюркских государств. Этот флаг воплощает в себе основные символы тюркской идентичности, единства, общего наследия и всестороннего сотрудничества, которые составляют основу миссии Организации тюркских государств", - говорится в публикации.

Напомним, вчера, 6 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите Организации тюркских государств. В аэропорту "Манас" главу нашего государства встретил председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Токаев выступил на саммите с итогами председательства нашей страны в Организации тюркских государств, подчеркнув необходимость углубления сотрудничества в сфере финансов и инвестиций.

Добавим, на официальном сайте МНЭ РК говорится, что основной целью Организации тюркских государств является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации. Более того, учитывая богатую историю тюркоязычных стран, организация выступает в качестве моста между государствами-членами в углублении международного сотрудничества в регионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2184392-u-organizacii-tyurkskih-gosudarstv-smenilsya-flag-kak-on-vyglyadit/

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