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Токаев прилетел в Кыргызстан (фото)

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Токаев прилетел в Кыргызстан
Касым-Жомарт Токаев и Акылбек Жапаров. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите Организации тюркских государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации Telegram-канала Акорды, в аэропорту "Манас" главу нашего государства встретил председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Токаев в Кыргызстане примет участие в саммите Организации тюркских государств.

Напомним, 6 июля текущего года Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Азербайджане. В своем выступлении он заявил, что Казахстан готов предоставить площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном.

По итогам саммита Организации тюркских государств в Азербайджане участниками была подписана Карабахская декларация и решение глав государств об усилении Секретариата Организации тюркских государств. Также Акорда поделилась фотографиями прошедшего саммита.

А 23 сентября Токаев подписал закон по созданию упрощенного таможенного коридора Организации тюркских государств.

Добавим, на официальном сайте МНЭ РК говорится, что основной целью Организации тюркских государств является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации. Более того, учитывая богатую историю тюркоязычных стран, организация выступает в качестве моста между государствами-членами в углублении международного сотрудничества в регионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2180936-tokaev-priletel-v-kyrgyzstan-foto/

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