Токаев подписал закон о создании упрощенного таможенного коридора Организации тюркских государств

23 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон по созданию упрощенного таможенного коридора Организации тюркских государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора".

Напомним, 6 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Азербайджане.

В своем выступлении он заявил, что Казахстан готов предоставить площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном.

Перед саммитом его встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По итогам саммита Организации тюркских государств в Азербайджане участниками была подписана Карабахская декларация и решение глав государств об усилении Секретариата Организации тюркских государств. Также Акорда поделилась фотографиями прошедшего саммита.

Добавим, на официальном сайте МНЭ РК говорится, что основной целью Организации тюркских государств является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации. Более того, учитывая богатую историю тюркоязычных стран, организация выступает в качестве моста между государствами-членами в углублении международного сотрудничества в регионе.