Итальянский госбанк планируется открыть в Казахстане

В Казахстане открывается кредитная линия государственного банка Cassa Depositi e Prestiti, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерство торговли и интеграции.

В Казахстане открывается кредитная линия государственного банка Cassa Depositi e Prestiti. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли на встрече с министром Арманом Шаккалиевым.

Арман Шаккалиев отметил, что Италия является одним из основных торговых партнеров Казахстана среди стран ЕС, занимая третье место по объему товарооборота.

"В 2023 году общий товарооборот между двумя странами составил 16,1 млрд долларов, что на 7,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт из Казахстана в Италию достиг 14,8 млрд долларов, а импорт составил 1,2 млрд долларов, что подтверждает положительную динамику роста", - говорится в сообщении ведомства.

Тенденция к увеличению торговли продолжилась и в этом году. За восемь месяцев текущего года объем торговли возрос на 33%, составив 13,8 млрд долларов, при этом экспорт казахстанской продукции увеличился на 36%, достигнув 12,9 млрд долларов.

Встреча главы Минторговли с итальянской делегацией. Фото: пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

Эдмондо Чириелли в свою очередь выразил благодарность за приглашение и подчеркнул продуктивность встреч.

"Мы уверены, что наши отношения будут только укрепляться в торгово-экономической сфере. Казахстан занимает ключевую позицию в Центральной Азии и связывает Европу с регионом. Объем двусторонней торговли вырос значительно, и мы удовлетворены достигнутыми результатами.

Мы планируем открыть кредитную линию нашего государственного банка Cassa Depositi e Prestiti в Казахстане. Мы убеждены, что наши связи будут развиваться. Проведение этих встреч стало важным этапом, завершившим шестилетний цикл нашего сотрудничества", - отметил Эдмондо Чириелли.

Напомним, ранее глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что ведомством проводится работа по либерализации требований для вхождения иностранных банков на территорию РК.

В частности, планируется упростить требования как для открытия дочернего банка, так и для филиала иностранного банка. Кроме этого, планируется расширить виды операций, которые могут осуществлять иностранные банки на территории РК.

Недавно Абылкасымова рассказала, какая работа проведена по привлечению иностранных банков и открытию их филиалов в Казахстане.

Сообщалось также, какую выгоду получит население от открытия иностранных банков в Казахстане.

Добавим, что в ходе прошлогоднего послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос банковского сектора - он заявил, что для повышения конкуренции в страну нужно привлечь три надежных зарубежных банка. Правительству и финрегуляторам он поручил в течение года высказать окончательно мнение по этому вопросу.

Тогда же глава АРРФР рассказывала, выдержат ли банки Казахстана конкуренцию.