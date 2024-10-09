Казахстан выбран местом проведения чемпионата мира по дзюдо

В 2027 году Казахстан станет страной-хозяйкой проведения мирового первенства по дзюдо, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Решение о проведение чемпионата мира-2027 перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе было принято на встрече министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова и президента Международной федерации дзюдо (IJF) Мариуса Визера в столице Венгрии.
На встрече в Будапеште также была достигнута договоренность об открытии филиала академии дзюдо в Казахстане.
Напомним, наша страна уже становилась местом проведения мирового первенства лучших дзюдоистов планеты. В 2015 году чемпионат мира проходил в Астане. На тех соревнованиях олимпийский чемпион 2024 года Елдос Сметов принес стране золотую медаль.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2171950-kazahstan-vybran-mestom-provedeniya-chempionata-mira-po-dzyudo/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.