Казахстан выбран местом проведения чемпионата мира по дзюдо

В 2027 году Казахстан станет страной-хозяйкой проведения мирового первенства по дзюдо, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Решение о проведение чемпионата мира-2027 перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе было принято на встрече министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова и президента Международной федерации дзюдо (IJF) Мариуса Визера в столице Венгрии.

На встрече в Будапеште также была достигнута договоренность об открытии филиала академии дзюдо в Казахстане.

Напомним, наша страна уже становилась местом проведения мирового первенства лучших дзюдоистов планеты. В 2015 году чемпионат мира проходил в Астане. На тех соревнованиях олимпийский чемпион 2024 года Елдос Сметов принес стране золотую медаль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.