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"Не повод для самоуспокоения": Токаев о том, что Казахстан стали называть средней державой

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах внешней политики, которая напрямую влияет на внутреннюю ситуацию в стране и благополучие граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан осуществляет сбалансированный, конструктивный внешнеполитический курс, исходя из национальных интересов.

По его словам, нынешний год выдался очень насыщенным на международные события, так как Казахстан председательствовал сразу в нескольких многосторонних объединениях и организовал целый ряд масштабных мероприятий. Особо он отметил саммит Шанхайской организации сотрудничества и Всемирные игры кочевников.

"Наше государство последовательно укрепляет свою субъектность на мировой арене, вносит значимый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление глобальных вызовов. Задача казахской дипломатии, опирающейся на многовековые традиции Великой степи, - сделать голос Казахстана на мировой арене более весомым.

Нашу страну за рубежом стали называть средней державой, но это не повод для самоуспокоения, а стимул к дальнейшей активной работе. Вы видите, что в мире множатся различные конфликты, набирает обороты новая гонка вооружений, обостряются торговые войны.

Но самое опасное - это милитаризация сознания, рост недоверия и неприятие позиций друг друга, сужение поля для диалога и консенсуса. Все это - признаки кардинально меняющегося миропорядка. Мы делаем все возможное, чтобы в таких реалиях оставаться территорией стабильности и согласия", - заявил он.

Напомним, в июле текущего года в Астане состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества. В рамках саммита участники Совета глав государств-членов ШОС официально подписали документ о принятии Республики Беларусь в состав Шанхайской организации сотрудничества.

Также была подписана Астанинская декларация совета глав государств-членов ШОС.

Кроме того, 8 сентября в Астане состоялось открытие Всемирных игр кочевников. С речью на стадионе "Астана арена" выступил президент Касым-Жомарт Токаев.

Игры завершились 13 сентября. По их итогам, в медальном зачете первенствовал Казахстан со 115 медалями. Второе и третье место заняли Кыргызстан и Узбекистан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2177831-ne-povod-dlya-samouspokoeniya-tokaev-o-tom-chto-kazahstan-stali-nazyvat-sredney-derzhavoy/

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