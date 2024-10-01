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МИД Казахстана сделал заявление в связи с авиаударом по резиденции посла ОАЭ в Судане

Опубликовано:

Здание МИД РК
Здание МИД РК. Фото: МИД РК

Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление в связи с авиаударом по резиденции главы дипломатической миссии ОАЭ в Судане, передает NUR.KZ.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает авиаудар по резиденции главы дипломатической миссии Объединенных Арабских Эмиратов в столице Судана – городе Хартуме, совершенный 29 сентября 2024 года", - заявили в ведомстве.

В МИД РК считают абсолютно неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических миссий и их сотрудников.

"Подобные действия нарушают основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических представительств, гарантируемой статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и требуют всестороннего расследования с привлечением всех причастных к ответственности", - говорится в заявлении.

Напомним, что в Судане с апреля 2023 года обострилась ситуация - между Силами быстрой поддержки (СБП) и суданской армией, которая подчиняется переходному совету.

"Русская служба Би-Би-Си" в начале конфликта сообщала, что борьба за власть в Судане началась между двумя наиболее влиятельными генералами в стране. Глава регулярной армии и фактически президент страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сражается со своим заместителем - командующим "Силами быстрой поддержки" генералом Мохамедом Хамданом Дагало, также известным как Хемети (иногда пишется как Хемедти или Хамедти).

По информации CNN в минувший четверг, 26 сентября 2024 года, армия Судана начала наступательные действия и нанесла несколько артиллерийских и авиаударов по Хартуму. Суданские военные решили это сделать, чтобы восстановить свои позиции в столице. Их они потеряли еще в прошлом году в самом начале конфликта.

29 сентября МИД ОАЭ выступил с заявлением о том, что в ходе данной операции резиденция посла ОАЭ в столице Судана подверглась атаке. В министерстве заявили, что самолет армии Судана атаковал резиденцию главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме, в результате чего зданию был нанесен значительный ущерб.

МИД назвал произошедшее нападение вопиющим нарушением принципа неприкосновенности дипломатических помещений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2168245-mid-kazahstana-sdelal-zayavlenie-v-svyazi-s-aviaudarom-po-rezidencii-posla-oae-v-sudane/

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