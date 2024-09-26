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Токаев принял специального посланника из Руанды

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Жан Поль Ньирубутаму, Касым-Жомарт Токаев и Чарльз Кайонга
Жан Поль Ньирубутаму, Касым-Жомарт Токаев и Чарльз Кайонга. Фото: Акорда

Глава государства принял высокого гостя - специального посланника президента Руанды Жана Поля Ньирубутаму, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, приветствуя спецпосланника, президент Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания своему коллеге президенту Руанды Полю Кагаме. Он выразил благодарность руандийской стороны за приверженность наращиванию многопланового сотрудничества с Казахстаном.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил положительную динамику взаимодействия с африканскими странами, подчеркнув важность дальнейшего укрепления отношений с Руандой по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки.

В данном контексте президент высоко оценил недавнее подписание Соглашения между Казахстаном и Руандой об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Жан Поль Ньирубутама поблагодарил главу нашего государства за теплый прием, отметив значительные успехи Казахстана в политической и социально-экономической сферах.

В ходе беседы также были обсуждены перспективные направления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Напомним, в июле действующий президент Руанды Поль Кагаме набрал 99% голосов на выборах при подсчете 79% бюллетеней. Два других кандидата получили менее 1% голосов. На этих выборах, как утверждается, голосовали 9 млн граждан страны из 14 млн.

Поль Кагаме занимает пост президента Руанды с 2000 года. До этого с 1994 года он был на различных государственных должностях.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Руанда - страна, не имеющая выхода к морю, расположенная в восточно-центральной части Африки. Страну часто называют "землей тысячи холмов".

Столица страны - город Кигали, расположенный в центре Руанды на реке Руганва.

На севере Руанда граничит с Угандой, на востоке - с Танзанией, на юге - с Бурунди, а на западе - с Демократической Республикой Конго.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2166381-tokaev-prinyal-specialnogo-poslannika-iz-ruandy/

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